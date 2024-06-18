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В реке Самара во время купания утонул мужчина

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 17 июня, на левом берегу реки Самара во время купания пропал мужчина, сообщает ПСС Самарской области. ЧП произошло в 500 метрах ниже автодорожного моста по ул. Главная.

По словам очевидцев, он вошел в воду и больше его не видели. В 17:10 на место происшествия был отправлен спасательный катер с водолазами специального назначения. Очевидцы указали место, где видели пропавшего мужчину и спасатели приступили к обследованию донной акватории.

"Следует отметить, что береговая зона не соответствовала месту для отдыха и купания. Обилие водорослей, ямы на дне и огромное количество мусора представляли опасность для купающихся", — отмечают в ПСС.

В 18:20 водолаз обнаружил утонувшего на удалении от берега в 40 метров на глубине 4 метров и доставил до береговой линии. В поисковых работах задействовано четыре спасателя.

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Если бы собаки чмновников рвали!!!

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Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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