В реке Самара во время купания утонул мужчина

В понедельник, 17 июня, на левом берегу реки Самара во время купания пропал мужчина, сообщает ПСС Самарской области. ЧП произошло в 500 метрах ниже автодорожного моста по ул. Главная.

По словам очевидцев, он вошел в воду и больше его не видели. В 17:10 на место происшествия был отправлен спасательный катер с водолазами специального назначения. Очевидцы указали место, где видели пропавшего мужчину и спасатели приступили к обследованию донной акватории.

"Следует отметить, что береговая зона не соответствовала месту для отдыха и купания. Обилие водорослей, ямы на дне и огромное количество мусора представляли опасность для купающихся", — отмечают в ПСС.

В 18:20 водолаз обнаружил утонувшего на удалении от берега в 40 метров на глубине 4 метров и доставил до береговой линии. В поисковых работах задействовано четыре спасателя.