В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций

В Самарской области на территории логистического парка "Преображенка-2" будет построен завод металлических конструкций. Соответствующее соглашение подписано с инвестором.
Планируется, что проект будет реализован в три этапа, до 2027 года. Производственный комплекс будет состоять из трех зданий производственных цехов, площадки для хранения готовой продукции, хранения сырья и заготовок. Общая площадь будущего комплекса составит 4,2 тыс. кв. метров.
Общий объем инвестиций в проект превысит 211 млн рублей. На будущем предприятии будет создано 40 новых рабочих мест.
"Компании, которые работают на территории индустриальных и логистических парков, уже инвестировали в свои проекты более 54 млрд руб., создали свыше 10 тыс. рабочих мест. Эти площадки оснащены всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, резиденты получают здесь налоговые льготы и сопровождение на всех этапах, от идеи до запуска предприятий", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Сегодня в регионе действуют три государственных индустриальных парка — "Преображенка", "Чапаевск" и "Тольятти" и два логистических — "Новосемейкино" и "Преображенка 2". Ведется работа по созданию промпарка "Самара" в Красноглинском районе областной столицы.
Напомним, что также на площадках промпарков планируется построить завод конвейерных подшипников, производство корпусной мебели, производственно-складской комплекс металлоизделий, завод оборудования для промышленных предприятий и др.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана