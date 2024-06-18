В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций

В Самарской области на территории логистического парка "Преображенка-2" будет построен завод металлических конструкций. Соответствующее соглашение подписано с инвестором.

Планируется, что проект будет реализован в три этапа, до 2027 года. Производственный комплекс будет состоять из трех зданий производственных цехов, площадки для хранения готовой продукции, хранения сырья и заготовок. Общая площадь будущего комплекса составит 4,2 тыс. кв. метров.

Общий объем инвестиций в проект превысит 211 млн рублей. На будущем предприятии будет создано 40 новых рабочих мест.

"Компании, которые работают на территории индустриальных и логистических парков, уже инвестировали в свои проекты более 54 млрд руб., создали свыше 10 тыс. рабочих мест. Эти площадки оснащены всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, резиденты получают здесь налоговые льготы и сопровождение на всех этапах, от идеи до запуска предприятий", — перечислил врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Сегодня в регионе действуют три государственных индустриальных парка — "Преображенка", "Чапаевск" и "Тольятти" и два логистических — "Новосемейкино" и "Преображенка 2". Ведется работа по созданию промпарка "Самара" в Красноглинском районе областной столицы.

Напомним, что также на площадках промпарков планируется построить завод конвейерных подшипников, производство корпусной мебели, производственно-складской комплекс металлоизделий, завод оборудования для промышленных предприятий и др.