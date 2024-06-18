Защитник Иван Викторов покидает БК "Самара". Клуб воспользовался опцией о досрочном завершении сотрудничества с игроком.

Иван провел за "Самару" один сезон. Цепкий и неуступчивый в защите, он стал важным элементом командного механизма и принял самое активное участие в завоевании путевки в плей-офф. Всего Викторов принял участие в 33 матчах чемпионата, в которых в среднем набирал 2 очка и делал 1 подбор.