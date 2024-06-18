Команда "Тольяттиазота" стала серебряным призером чемпионата Приволжского федерального округа по баскетболу

Команда ТОАЗа по баскетболу заняла второе место в чемпионате Приволжского федерального округа, где представляла Самарскую область. Финальные игры состоялись в Казани.

Участниками турнира стали команды из Казани, Екатеринбурга, Набережных Челнов, Уфы, Саратова, Пензы, Ижевска, Нижнего Новгорода и Лениногорска. Матчи проходили в течение трех дней.

По итогам пяти игр команда ТОАЗа вышла в финал соревнований, где сыграла с действующим чемпионом — сборной "СЭМ-Казань". Матч закончился со счетом 65:78. Лидером финальной игры стал оператор ДПУ цеха по производству карбамида № 08К "Тольяттиазота" Виктор Гусев.

"Впервые о баскетболистах ТОАЗа заговорили в 2023 году, когда они стали чемпионами Самарской области. В этом году они уже представляют регион на федеральном уровне. С каждым новым турниром спортсмены компании показывают более высокий уровень, слаженность командной игры, неизменную сплоченность и волю к победе — все те качества, которые помогают в их ежедневной производственной деятельности", — отметила директор по связям с общественностью АО "ТОАЗ" Ирина Филатова.