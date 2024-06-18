Лизинг техники XCMG в CARCADE с применением скидки-субсидии

Специальную технику XCMG можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением скидки до 10% от розничной цены. Предложение действует на договоры, заключенные до конца июня 2024 года.

В рамках специальной программы клиентам CARCADE доступны популярные модели различных типов погрузчиков, автокранов, грейдеров, экскаваторов, катков и другой спецтехники марки XCMG с использованием корпоративной скидки-субсидии, которая будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора. Размер скидки зависит от модели и комплектации транспортного средства: например, на экскаваторы моделей XE500 и XE370 распространяется выгода в размере 6% от стоимости ТС, а вилочные погрузчики XCB35 и XCB30 доступны с 10%-субсидией. Предложение разработано в рамках сотрудничества с дистрибьютором марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии у организатора акции. Полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование по специальной лизинговой программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора.

Актуальный список доступной к приобретению техники уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

О компании СARCADE

CARCADE — финансовая организация, входящая в группу компаний "Газпромбанк Лизинг". Компания предоставляет услуги лизинга легковых, грузовых автомобилей и спецтехники. Клиенты CARCADE — более 200 тыс. предпринимателей и компаний, работающих в различных регионах России. За 27 лет работы на российском рынке CARCADE помогла своим клиентам приобрести более 300 тысяч автомобилей и сэкономить более 3,5 млрд рублей в рамках программы льготного лизинга. Сегодня CARCADE имеет более 160 представительств по всей стране. Высокая скорость обслуживания, опции разработки персонального инвестиционного плана для каждого клиента, удобные онлайн-сервисы и качественное сопровождение помогают компании оставаться постоянным партнёром для лизингополучателей.