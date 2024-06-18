В помощь бизнесу: представитель CARCADE рассказал о госпрограмме субсидирования лизинга

5 июня в Уфе состоялась экспертная дискуссия "МСП в Башкирии: перспективы и точки роста", организованная ИД "Коммерсантъ — Башкортостан", на которой представители государственных органов и бизнеса обсудили перспективы развития предпринимательства в регионе.

В ходе дискуссии участники обсудили программы поддержки социального предпринимательства, которые бизнесмены могут бесплатно получить на базе Центра инноваций социальной сферы в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", а также программы поддержки в сфере образования на ближайший год.

Поскольку в Башкирии наблюдается рост числа малых и средних предприятий, сейчас для получения финансовой поддержки обращаться можно не только к чиновникам, но и в коммерческие структуры. Александр Дунюшкин, менеджер компании ООО "Каркаде" в г. Уфе, рассказал об участии лизинговой компании CARCADE в государственной программе субсидирования лизинга.

"Мы ориентируемся на потребности клиентов и подбираем лизинговые продукты под их специфику. В связи с этим большинство предпринимателей выбирают нас как партнёра. Есть такие инструменты, как каникулы, отсрочка первого платежа, минимальный аванс, специальные тарифы страхования, которые при возникновении разных моментов покроют ущерб, — всё индивидуально", — отметил Александр.

Все участники дискуссии сошлись в том, что предпринимательская деятельность перспективна. На сегодняшний день власти не просто научились слышать бизнес, но и понимать его. Эксперты пришли к выводу, что, в свою очередь, предпринимателям стоит повышать свою грамотность в части финансов, налогов и юридических аспектов.