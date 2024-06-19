Комбайн горел в Кинель-Черкасском районе

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Во вторник, 18 июня, в 14:16 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании моторного отсека комбайна, находящегося в трех километрах западнее села Александровска в Кинель-Черкасском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.