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Экономика и бизнес

В Тольятти построят производство компонентов для отопительных и вентиляционных систем

ТОЛЬЯТТИ. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Подписано соглашение с новым резидентом Территории опережающего развития "Тольятти". Инвестор намерен запустить в Тольятти производство расходных материалов и компонентов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Основным видом продукции станут охлаждающие панели испарительного типа и абсорбционные силикагелевые роторы.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Планируется, что благодаря реализации проекта в экономику города будет дополнительно привлечено 35 млн рублей.

"Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента территории опережающего развития, действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры. Для горожан приход новых инвесторов — это, в первую очередь, создание рабочих мест, возможность работать, не уезжая из родного города, а также налоги, которые идут на развитие социальной сферы", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В настоящее время в федеральный реестр включены 68 резидентов ТОР "Тольятти", которые уже инвестировали 33,6 млрд рублей и создали 9945 рабочих мест.

Напомним, что режим территории опережающего развития также действует в Чапаевске. Резидентами здесь являются 10 компаний, которые уже инвестировали 6,1 млрд рублей и создали 2010 рабочих мест.

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