В Тольятти построят производство компонентов для отопительных и вентиляционных систем

Подписано соглашение с новым резидентом Территории опережающего развития "Тольятти". Инвестор намерен запустить в Тольятти производство расходных материалов и компонентов для систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Основным видом продукции станут охлаждающие панели испарительного типа и абсорбционные силикагелевые роторы.
Планируется, что благодаря реализации проекта в экономику города будет дополнительно привлечено 35 млн рублей.
"Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента территории опережающего развития, действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры. Для горожан приход новых инвесторов — это, в первую очередь, создание рабочих мест, возможность работать, не уезжая из родного города, а также налоги, которые идут на развитие социальной сферы", — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
В настоящее время в федеральный реестр включены 68 резидентов ТОР "Тольятти", которые уже инвестировали 33,6 млрд рублей и создали 9945 рабочих мест.
Напомним, что режим территории опережающего развития также действует в Чапаевске. Резидентами здесь являются 10 компаний, которые уже инвестировали 6,1 млрд рублей и создали 2010 рабочих мест.
Последние комментарии
Всю зиму этот участок был закрыт и работы не веселись. Только поздней весной началось движение на площадке. Проблемы населения г-жу мэра не интересуют, только деньги. По бумагам целых 9 месяцев работают, а на деле два - вот вам и логика одного миллиарда. Как это Александр Евсеевич этот момент пропустил?
Че то непонятно,раньше те же СВГК работники ходили и проверяли печь ,труубу к ней и все водило в оплату за газ ,щас за газ одни берут а эти я понял остались без денег и решили через ,,обслуживание ,,хапануть и типа теперь им надо набирать новых работников и транспорт чтоб намылить соединение и померить газоанализатором,и за эти ПРОЦЕДУРЫ ТАКИЕ ДЕНЬГИ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ БРАТЬ,,ПУСТЬ РУКОВОДСТВО В ЛИЦЕ ДИРЕКТОРОВ СВОИ ОКЛАДЫ ПРИВЕДЕТ В ,,НОРМУ,,ВСЕ ПРОЛОЖЕНО ПРИ СССР И ИХ ТРУД,,РУКОВОДСТВА,,ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ХАПАНИИ ДЕНЕГ НА ПУСТОМ МЕСТЕ ,ОФИСАМИ И ОХРАНОЙ ОБЛОЖИЛИСЬ простым работягам мало что прибавится в зарплате ,
На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.
Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,
Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”