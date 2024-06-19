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Баскетбол Спорт

БК "Самара" подписал защитника Андрея Сопина

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Участник Кубка мира в составе сборной России защитник Андрей Сопин подписан БК "Самара". Контракт с ним рассчитан на два сезона (по схеме "1+1").

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Родился 7 июля 1997 г. Рост 186 см.

Выступал за юношескую, молодежную и основную команды МБА (2013-2021, с перерывом), "Темп-СУМЗ-УГМК" (март–май 2019) и "Руну" (2021-2024).

Чемпион АСБ (2017), MVP Суперфинала Лиги Белова (2017). Участник "Матча молодых звезд" (2017). Серебряный призер Кубка РФБ (2017). Бронзовый призер Кубка России (2022). Бронзовый (2019) и серебряный (2022, 2023) призер Суперлиги. Участник чемпионата Европы U20 (2016). В составе национальной сборной России принимал участие в Кубке мира-2019.

В сезоне-2023/2024 принял участие в 36 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 2,9 очка и делал 1,4 передачи.

Андрей Сопин: "Выбрал "Самару", потому что мне нравится как этот клуб развивается в Единой Лиге ВТБ. Здесь очень сильные тренерский штаб, состав и руководство. Все игры команда проводит в ярком стиле. Мне очень импонирует философия игры. И я искренне верю, что смогу помочь клубу достичь лучших результатов".

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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