Лизинг LIVAN в CARCADE с корпоративными скидками до 25,4%

Юридические лица и предприниматели могут воспользоваться специальным предложением финансирования легковых автомобилей LIVAN через лизинговую компанию CARCADE с корпоративными преференциями до 25,4% от РРЦ. Количество автомобилей ограничено.

В рамках официальной программы доступен определённый модельный ряд — это кроссоверы X3 PRO, X6 PRO и седан S6 PRO. Уровень корпоративной преференции на лизинг зависит от модели выбранного авто и составит от 12,2% до 25,4% от рекомендованной розничной цены. Программа разработана в рамках сотрудничества с импортёром марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Подробные условия программы и матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

LIVAN — это совершенно новый бренд, ориентированный на мобильность под брендом Geely Auto Group. Это значит, что схема производства, цепочка поставки компонентов, стандарты и уровень качества продукции соответствуют стандартам качества и контроля Geely Auto Group. Модельный ряд автомобилей с ДВС представлен компактным LIVAN X3PRO, городским среднеразмерным кроссовером LIVAN X6PRO и динамичным седаном LIVAN S6PRO. Модели бренда LIVAN, как и все автомобили Geely Auto Group, готовы предложить владельцам качество, надежность и безопасность. На сегодняшний день дилерская сеть в России состоит из более 80 официальных дилеров бренда в 56 городах. Каждый дилер LIVAN предлагает своим клиентам услуги как по продаже, так и гарантийному и сервисному обслуживанию автомобилей бренда, отвечающие высоким стандартам качества.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.