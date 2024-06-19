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Финансы Экономика и бизнес

Как получить налоговый вычет без декларации?

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Чтобы получить социальные налоговые вычеты по НДФЛ на обучение, лечение и спорт, не обязательно ждать следующего года и подавать декларацию. Если с начала года налогоплательщик уже выбрал максимальную сумму расходов для вычета, то он может обратиться в свою инспекцию с заявлением о подтверждении права на вычет для получения его у работодателя. Проще всего отправить такое заявление через Личный кабинет налогоплательщика. Соответствующее уведомление о подтверждении права на получение налогового вычета налоговые органы сами направят работодателю.

С 26 марта 2024 года действуют обновленная форма и электронный формат такого заявления. Бланк заявления скорректирован по строке 070, в которой теперь можно указать и расходы на обучение супруга (супруги) по очной форме обучения в образовательных организациях. Такое право появилось у налогоплательщиков с этого года.

Кроме того, в этом году увеличены лимиты по расходам, которые подпадают под налоговый вычет. Так, максимально можно вернуть 13% от 150 тысяч рублей, если налогоплательщик оплатил свое обучение, медицинские услуги, лекарства, фитнес, по оплате прохождения независимой оценки своей квалификации, а также договоры негосударственного пенсионного обеспечения, добровольного пенсионного страхования, добровольного страхования жизни (если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет) или по уплате дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию. Налоговый вычет на обучение ребенка (подопечного) также вырос до 110 тысяч рублей.

Те, кто платит НДФЛ с доходов более 5 млн рублей в год, могут рассчитывать на больший размер возврата — соответственно, 15% от суммы вычета.

Если налогоплательщик не обращается к работодателю в том же календарном году, в котором возникли расходы, он вправе в течение трех следующих лет получить налоговый вычет, представив декларацию 3-НДФЛ за год, в котором были понесены соответствующие расходы.

При подготовке статьи использованы материалы СПС КонсультантПлюс

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