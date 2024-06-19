Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России

Для инвесторов появился еще один ресурс, благодаря которому можно быстро и удобно ознакомиться с перечнем инвестиционных площадок.

Минэкономразвития РФ совместно с Правительством Москвы разработало инвестиционную карту России invest.gov.ru. Она уже доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов.

На карте собрано более 15 тысяч инвестиционных площадок — от свободной земли под стройку до помещений для МСП.

Среди них — инвестплощадки Самарской области. Сейчас на карте размещено 98 земельных участков, 23 здания и помещения, а также инвестиционные площадки с преференциальными режимами: особая экономическая зона "Тольятти", территории опережающего развития "Тольятти" и "Чапаевск", а также сеть индустриальных и логистических парков.

Для удобства инвесторов в разделе региона содержится актуальная информация о показателях развития экономики, мерах господдержки, тарифах на энергоресурсы, налоговых ставках и др.

"Инвестиционная карта — дополнительный инструмент работы с бизнесом. Ресурс поможет предпринимателям и инвесторам ознакомиться с перечнем инвестплощадок и земельных участков Самарской области, с мерами господдержки и преференциальными режимами, действующими в регионе для быстрого запуска новых проектов, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Пользователи сервиса смогут сразу связаться с представителями Агентства по привлечению инвестиций, созданного специально для того, чтобы в режиме "одного окна" консультировать, помогать и сопровождать инвестиционные проекты.

Предприниматели также могут оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, в карточках площадок указаны условия техприсоединения.

Информация, опубликованная на Карте, будет постоянно актуализироваться и обновляться. Федеральные и региональные меры поддержки для новых инвестиционных проектов реализуются в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".