Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России

Для инвесторов появился еще один ресурс, благодаря которому можно быстро и удобно ознакомиться с перечнем инвестиционных площадок.
Минэкономразвития РФ совместно с Правительством Москвы разработало инвестиционную карту России invest.gov.ru. Она уже доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов.
На карте собрано более 15 тысяч инвестиционных площадок — от свободной земли под стройку до помещений для МСП.
Среди них — инвестплощадки Самарской области. Сейчас на карте размещено 98 земельных участков, 23 здания и помещения, а также инвестиционные площадки с преференциальными режимами: особая экономическая зона "Тольятти", территории опережающего развития "Тольятти" и "Чапаевск", а также сеть индустриальных и логистических парков.
Для удобства инвесторов в разделе региона содержится актуальная информация о показателях развития экономики, мерах господдержки, тарифах на энергоресурсы, налоговых ставках и др.
"Инвестиционная карта — дополнительный инструмент работы с бизнесом. Ресурс поможет предпринимателям и инвесторам ознакомиться с перечнем инвестплощадок и земельных участков Самарской области, с мерами господдержки и преференциальными режимами, действующими в регионе для быстрого запуска новых проектов, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Пользователи сервиса смогут сразу связаться с представителями Агентства по привлечению инвестиций, созданного специально для того, чтобы в режиме "одного окна" консультировать, помогать и сопровождать инвестиционные проекты.
Предприниматели также могут оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, в карточках площадок указаны условия техприсоединения.
Информация, опубликованная на Карте, будет постоянно актуализироваться и обновляться. Федеральные и региональные меры поддержки для новых инвестиционных проектов реализуются в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".
Последние комментарии
Дорого яичко!
Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"
это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))
А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?
На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана