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Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России 20 июня самарским предпринимателям расскажут о новом способе заработать в ритейле В Самаре еще один профилакторий решили отдать инвестору В "Преображенке-2" построят завод металлоконструкций В "Преображенке-2" будут производить мебель и конвейерные подшипники

Инвестиции Экономическая политика

Инвестплощадки Самарской области размещены на Инвестиционной карте России

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Для инвесторов появился еще один ресурс, благодаря которому можно быстро и удобно ознакомиться с перечнем инвестиционных площадок.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Минэкономразвития РФ совместно с Правительством Москвы разработало инвестиционную карту России invest.gov.ru. Она уже доступна для российских и зарубежных предпринимателей и инвесторов.

На карте собрано более 15 тысяч инвестиционных площадок — от свободной земли под стройку до помещений для МСП.

Среди них — инвестплощадки Самарской области. Сейчас на карте размещено 98 земельных участков, 23 здания и помещения, а также инвестиционные площадки с преференциальными режимами: особая экономическая зона "Тольятти", территории опережающего развития "Тольятти" и "Чапаевск", а также сеть индустриальных и логистических парков.

Для удобства инвесторов в разделе региона содержится актуальная информация о показателях развития экономики, мерах господдержки, тарифах на энергоресурсы, налоговых ставках и др.

"Инвестиционная карта — дополнительный инструмент работы с бизнесом. Ресурс поможет предпринимателям и инвесторам ознакомиться с перечнем инвестплощадок и земельных участков Самарской области, с мерами господдержки и преференциальными режимами, действующими в регионе для быстрого запуска новых проектов, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Пользователи сервиса смогут сразу связаться с представителями Агентства по привлечению инвестиций, созданного специально для того, чтобы в режиме "одного окна" консультировать, помогать и сопровождать инвестиционные проекты.

Предприниматели также могут оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры — от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, в карточках площадок указаны условия техприсоединения.

Информация, опубликованная на Карте, будет постоянно актуализироваться и обновляться. Федеральные и региональные меры поддержки для новых инвестиционных проектов реализуются в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".

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Последние комментарии

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Дорого яичко!

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Здравствуйте! Отчего такой разный подход к производству пищевой и непищевой продукции, полимерОВ и макарОН (не макаронОВ)☺? "В ТОР Тольятти откроются производства макарон, полимеров и медицинский центр"

любовь пак 04 сентября 2015 16:23 На территории бывшего химзавода в Чапаевске предлагают создать Экотехнопарк

это было бы очень кстати, а то жители города постоянно травятся выбросами серной кислоты местным предприятием "ПРОМСИНТЕЗ"... Изобретут новейшие датчики загрязнения экологии города или фильтрующие элементы, или что-то ещё полезное и нужное для всех людей России и мира )))

Олег Скорняков 03 апреля 2015 03:28 В Чапаевске создается индустриальный парк с объемом инвестиций около 20 млрд рублей

А жителей спросили, нужен ли им этот завод? Во-первых, как обычно пострадает экология, которая и так "никакая". Во-вторых, зарплата всё равно будет несерьёзная (тысяч 15), и большинство жителей будут всё равно продолжать ездить в Самару на заработки...Вот почему они в Челябинске не расширяются? Там что, безработицу искоренили, нет дефицита рабочих мест?

Папа Римский 23 ноября 2014 05:50 На подготовку региона к ЧМ-2018 будет выделено 77,2 млрд рублей

На подготовку региона? Аффтор—перекрестись! Кроме Самары ЧМ-2018 по капиталовложениям ни один населённый пункт не затронет. Да и в Самаре соорудят дай Бог десятую часть из радужных ньювасюковских обещаний Колывана

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