В Пестравке на пожаре погиб мужчина

В среду, 19 июня, в 19:10 в ГУ МЧС России по Самарской области поступила информация о пожаре на Пионерском проезде в с. Пестравка, сообщили в чрезвычайном ведомстве.

На месте происшествия горел пристрой частного дома на площади 48 кв. метров. На борьбу с огнем были направлены шесть огнеборцев и три автоцистерны из ПСЧ — 125. Пожар удалось, ликвидировать в 19:29.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре погиб 48-лптний мужчина.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.