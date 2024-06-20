Авиарейсов из Самары в Сочи станет больше

В расписании международного аэропорта Курумоч количество рейсов в Сочи увеличилось до 27 в неделю, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

С 22 июня частоту рейсов на данном направлении увеличивает авиакомпания "Аэрофлот". Полеты запланированы по вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Самары — в 04:05, прибытие в Сочи — в 06:25. Обратный рейс вылетает из Сочи в 21:15, посадка в Самаре — в 01:15 следующего дня.

На данном направлении полеты также осуществляют авиакомпании "Уральские авиалинии", Smartavia, Nordwind и "Победа". Расписание программы полетов может изменяться, более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчика.