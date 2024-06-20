Ленинскому районному суду Самары ищут нового председателя

Квалификационная коллегия судей Самарской области объявила об открытии вакансии председателя Ленинского районного суда и заместителя председателя Железнодорожного районного суда.
Пока эти должности занимают Юлия Косенко и Лилия Галиуллина, назначенные на 6-летний срок указом президента РФ от 8 февраля 2019 года. Соответственно их полномочия истекают только в феврале 2025 года.
Впервые на должность районного судьи Косенко была назначена в ноябре 2005 года, а Галиуллина — в июле 2013 года.
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Знаково но противно...