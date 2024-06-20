Житель Самарской области утонул, пытаясь переплыть озеро

В среду, 19 июня, в Самарской области утонул мужчина. Об этом сообщает региональное ПСС.
Вечером 39-летний мужчина переплывал озеро во втором Падовском карьере и не дотянул до берега 20 м.
Спасатели разыскали его тело днем 10 июня на глубине 5 м и доставили на берег.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!