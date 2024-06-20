Житель Самарской области утонул, пытаясь переплыть озеро

В среду, 19 июня, в Самарской области утонул мужчина. Об этом сообщает региональное ПСС.

Вечером 39-летний мужчина переплывал озеро во втором Падовском карьере и не дотянул до берега 20 м.

Спасатели разыскали его тело днем 10 июня на глубине 5 м и доставили на берег.