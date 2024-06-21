Из Курумоча увеличилось количество рейсов в Душанбе

В расписании международного аэропорта Курумоч увеличилось количество рейсов в Душанбе, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В период с 19 июня по 15 июля дополнительную частоту на данном направлении запланировала авиакомпания Somon Air. Первый рейс состоялся в среду, 19 июня. До середины июля рейсы будут осуществляться по понедельникам. Время вылета — 14:30, прибытие в аэропорт Душанбе в 19:00 (время местное для каждого аэропорта).

На данном направлении с частотой два раза в неделю полеты также осуществляет авиакомпания "Уральские авиалинии"

Расписание программы полетов может изменяться, более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайтах авиаперевозчика.