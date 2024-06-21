В Сызрани на Волге утонул мужчина

В пятницу, 21 июня, дежурному МЧС по Самарской области в 7:13 поступило сообщение о том, что спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по извлечению тела 64-летнего мужчины из реки Волга в Сызрани.
Погибшего мужчину обнаружили в неустановленном месте для купания.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!