В Сызрани на Волге утонул мужчина

В пятницу, 21 июня, дежурному МЧС по Самарской области в 7:13 поступило сообщение о том, что спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по извлечению тела 64-летнего мужчины из реки Волга в Сызрани.

Погибшего мужчину обнаружили в неустановленном месте для купания.