16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Что нужно менять в автомобиле после покупки с рук? У АСВ не получается реанимировать уголовные дела по банку "Приоритет" НОВИКОМ совместно с ВШЭ проводит лекции для участников форума "Инженеры будущего" В Самарской области квартиры продаются в среднем за 2,5 месяца Страховой Дом ВСК открывает Telegram-канал с контентом для страховых агентов

Финансы Экономика и бизнес

Что нужно менять в автомобиле после покупки с рук?

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 87
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Выгодная покупка автомобиля с рук может обернуться большими финансовыми затратами. Так, если не провести диагностику и не заменить некоторые расходники, неожиданная поломка одной детали может привести к выходу из строя всего авто. Как обезопасить себя и что проверить и заменить, рассказали эксперты сервиса автозаймов Caranga.

Фото: предоставлено ООО МКК "Онлайнер"

Технические жидкости

Первое, что стоит сделать после покупки авто с пробегом, — поменять моторное масло. Уточните у продавца вид и марку ранее используемого масла и остановите выбор на нем. В случае если такой информации нет, промойте двигатель перед сменой жидкости с помощью промывочного масла. Оно поможет смыть нагар и продукты износа. Такая процедура необходима, если вы решите изменить вид жидкости: например, перейти с синтетического на минеральное. Если вы приобрели авто с коробкой "автомат", стоит заменить и масло в трансмиссии.

Следующий шаг — замена охлаждающей и тормозной жидкостей. Таким образом вы точно будете знать срок их следующего обновления. Важно помнить, что своевременная замена жидких расходников продлевает жизнь деталям авто.

Тормозная система, фильтры и колодки

Если вы приобрели авто, которому больше пяти-шести лет, обязательно проверьте тормозную систему на наличие влажных мест в шлангах, микротрещин. Тормозная система — первый приоритет, как и масло в двигателе.

Сразу после покупки авто стоит поменять фильтры: воздушный, салонный и топливный. Их эксплуатация также влияет на износ транспортного средства. Так, старый воздушный фильтр повысит расход топлива из-за небольшой подачи воздуха в мотор. Кроме того, загрязненность салонного фильтра может привести к повышенной влажности. Помимо этого, приборная панель и ветровое стекло будут загрязняться быстрее. Важно использовать новый топливный фильтр, иначе езда на новом авто обернется риском поломки системы фильтрации и двигателя.

Не помешает проверить и тормозные колодки. Последствием несвоевременного обновления накладок может быть не только быстрый износ тормозных дисков, но и неисправность самих тормозов, поэтому стоит запланировать их замену.

Ремень ГРМ, свечи и форсунки

Уделите внимание ремню газораспределительного механизма (ГРМ). Ремонт мотора — не единственное возможное последствие использования старой детали. Если ремень ГРМ порвется во время поездки, авто может полностью выйти из строя.

Свечи зажигания — небольшая статья расхода, которая снизит риск потери мощности двигателя. Обратите внимание, что износ свечей зависит от материала, из которого они изготовлены. Например, средний ресурс платиновых свечей варьируется от 80 до 100 тысяч километров, медных — от 30 до 50 тысяч километров. Дорогими в замене станут форсунки, поэтому стоит отдать предпочтение ультразвуковой чистке. Эти детали можно также планово заменить в будущем.

Не стоит забывать о техническом осмотре. Если вы купили авто с рук, стоит показать его специалистам. Если вам не хватает денежных средств для проведения полной диагностики авто или покупки каких-либо деталей, вы можете оформить заем под залог авто в Caranga.

Реклама. ООО МКК "Онлайнер".

ERID: 2VSb5yYKSpQ

ИНН 5405060085, ОГРН 1205400057521

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30