Что нужно менять в автомобиле после покупки с рук?

Выгодная покупка автомобиля с рук может обернуться большими финансовыми затратами. Так, если не провести диагностику и не заменить некоторые расходники, неожиданная поломка одной детали может привести к выходу из строя всего авто. Как обезопасить себя и что проверить и заменить, рассказали эксперты сервиса автозаймов Caranga.

Технические жидкости

Первое, что стоит сделать после покупки авто с пробегом, — поменять моторное масло. Уточните у продавца вид и марку ранее используемого масла и остановите выбор на нем. В случае если такой информации нет, промойте двигатель перед сменой жидкости с помощью промывочного масла. Оно поможет смыть нагар и продукты износа. Такая процедура необходима, если вы решите изменить вид жидкости: например, перейти с синтетического на минеральное. Если вы приобрели авто с коробкой "автомат", стоит заменить и масло в трансмиссии.

Следующий шаг — замена охлаждающей и тормозной жидкостей. Таким образом вы точно будете знать срок их следующего обновления. Важно помнить, что своевременная замена жидких расходников продлевает жизнь деталям авто.

Тормозная система, фильтры и колодки

Если вы приобрели авто, которому больше пяти-шести лет, обязательно проверьте тормозную систему на наличие влажных мест в шлангах, микротрещин. Тормозная система — первый приоритет, как и масло в двигателе.

Сразу после покупки авто стоит поменять фильтры: воздушный, салонный и топливный. Их эксплуатация также влияет на износ транспортного средства. Так, старый воздушный фильтр повысит расход топлива из-за небольшой подачи воздуха в мотор. Кроме того, загрязненность салонного фильтра может привести к повышенной влажности. Помимо этого, приборная панель и ветровое стекло будут загрязняться быстрее. Важно использовать новый топливный фильтр, иначе езда на новом авто обернется риском поломки системы фильтрации и двигателя.

Не помешает проверить и тормозные колодки. Последствием несвоевременного обновления накладок может быть не только быстрый износ тормозных дисков, но и неисправность самих тормозов, поэтому стоит запланировать их замену.

Ремень ГРМ, свечи и форсунки

Уделите внимание ремню газораспределительного механизма (ГРМ). Ремонт мотора — не единственное возможное последствие использования старой детали. Если ремень ГРМ порвется во время поездки, авто может полностью выйти из строя.

Свечи зажигания — небольшая статья расхода, которая снизит риск потери мощности двигателя. Обратите внимание, что износ свечей зависит от материала, из которого они изготовлены. Например, средний ресурс платиновых свечей варьируется от 80 до 100 тысяч километров, медных — от 30 до 50 тысяч километров. Дорогими в замене станут форсунки, поэтому стоит отдать предпочтение ультразвуковой чистке. Эти детали можно также планово заменить в будущем.

Не стоит забывать о техническом осмотре. Если вы купили авто с рук, стоит показать его специалистам. Если вам не хватает денежных средств для проведения полной диагностики авто или покупки каких-либо деталей, вы можете оформить заем под залог авто в Caranga.