Количество поездок на электросамокатах в Самаре выросло в 2 раза

В Самаре для аренды доступны около 4,5 тыс. электросамокатов. Спрос на поезд в текущем сезоне вырос. Об этом Волга Ньюс сообщили кикшеринговые компании.
"Жителям и гостям Самары будут доступны около 2000 новых электросамокатов МТС Юрент. Мы обновили парк. Закуплены самокаты Ninebot S90L с поворотными сигналами, двумя дашбордами и другими улучшенными характеристиками для комфорта и безопасности поездок", — рассказали представители МТС Юрент.
По их словам, количество поездок выросло в 2,3 раза с начала сезона по сравнению с аналогичным периодом 2023 года:
"Более 85% поездок происходят по транспортному сценарию. Пользователи ездят на самокатах от дома до работы, спортзала и других мест, а не в качестве развлечения".
Также в Самаре работает сервис Whoosh. В его парке 2500 самокатов.
"За годы присутствия сервиса в Самаре кикшеринг стал полноценным видом городского транспорта. В прошлом сезоне хотя бы одну поездку на самокатах сервиса совершили 12% жителей. Суммарно они проехали 4,5 млн км. Количество поездок увеличилось на 38% по сравнению с предыдущим сезоном. При этом 87% всех поездок совершалось по транспортному сценарию — от дома до работы, учебы или торгового центра. В среднем, поездка продолжается 12 минут 52 секунды", — рассказали представители Whoosh.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.