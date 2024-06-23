Количество поездок на электросамокатах в Самаре выросло в 2 раза

В Самаре для аренды доступны около 4,5 тыс. электросамокатов. Спрос на поезд в текущем сезоне вырос. Об этом Волга Ньюс сообщили кикшеринговые компании.

"Жителям и гостям Самары будут доступны около 2000 новых электросамокатов МТС Юрент. Мы обновили парк. Закуплены самокаты Ninebot S90L с поворотными сигналами, двумя дашбордами и другими улучшенными характеристиками для комфорта и безопасности поездок", — рассказали представители МТС Юрент.

По их словам, количество поездок выросло в 2,3 раза с начала сезона по сравнению с аналогичным периодом 2023 года:

"Более 85% поездок происходят по транспортному сценарию. Пользователи ездят на самокатах от дома до работы, спортзала и других мест, а не в качестве развлечения".

Также в Самаре работает сервис Whoosh. В его парке 2500 самокатов.

"За годы присутствия сервиса в Самаре кикшеринг стал полноценным видом городского транспорта. В прошлом сезоне хотя бы одну поездку на самокатах сервиса совершили 12% жителей. Суммарно они проехали 4,5 млн км. Количество поездок увеличилось на 38% по сравнению с предыдущим сезоном. При этом 87% всех поездок совершалось по транспортному сценарию — от дома до работы, учебы или торгового центра. В среднем, поездка продолжается 12 минут 52 секунды", — рассказали представители Whoosh.