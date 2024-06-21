CARCADE посетила ряд деловых мероприятий в Сибири

В весеннем сезоне представители CARCADE посетили ряд отраслевых выставок, проходивших в Сибирском Федеральном округе.

С 13 по 16 марта в Красноярске прошла IX специализированная выставка "ТехСтройЭкспо. Дороги", которая из года в год служит площадкой для объединения ключевых игроков отрасли, в том числе производителей, клиентов, партнёров и подрядчиков из различных секторов бизнеса, для обмена опытом и последними разработками. На мероприятии были проведены многочисленные встречи, на которых эксперты обсудили текущие тенденции в сегменте строительной техники и специального транспорта.

С 17 по 19 апреля в Иркутске была организована выставка "Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника", ежегодно демонстрирующая результаты работы транспортной отрасли за год. При поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области на выставке собрались около 50 компаний из различных регионов России. Участники смогли ознакомиться с новинками коммерческого транспорта и дорожно-строительной техники от ведущих игроков отрасли, а также получить консультации специалистов и экспертов.

28 и 29 мая прошла Сибирская строительная неделя в Омске, которая является ведущим выставочным проектом региона, оказывающим непосредственное влияние на его экономику. На крупнейшем конгрессно-выставочном мероприятии были представлены все этапы строительства — от проектирования до отделки.

"На прошедших выставках мы успешно презентовали услуги нашей компании, установили новые деловые контакты и обменялись опытом с другими участниками. Такие площадки помогают оставаться в курсе последних тенденций, и мы с нетерпением ожидаем следующих возможностей для участия в подобных мероприятиях, поскольку усиление доли присутствия в Сибирском Федеральном округе — одна из стратегических целей компании на этот год", — отметил Дилшод Нажмиддинов, региональный директор по работе с территориальными подразделениями ООО "Каркаде".