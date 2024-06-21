16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
CARCADE посетила ряд деловых мероприятий в Сибири 7 миллионов за прицеп: "Ингосстрах" рассказал о выплатах по автострахованию за май и июнь НКР подтвердило ВСК кредитный рейтинг на уровне АА+.ru Бизнес-Фест от Сбера собрал тысячи самарских предпринимателей НОВИКОМ улучшает условия по вкладам

Финансы Экономика и бизнес

CARCADE посетила ряд деловых мероприятий в Сибири

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В весеннем сезоне представители CARCADE посетили ряд отраслевых выставок, проходивших в Сибирском Федеральном округе.

С 13 по 16 марта в Красноярске прошла IX специализированная выставка "ТехСтройЭкспо. Дороги", которая из года в год служит площадкой для объединения ключевых игроков отрасли, в том числе производителей, клиентов, партнёров и подрядчиков из различных секторов бизнеса, для обмена опытом и последними разработками. На мероприятии были проведены многочисленные встречи, на которых эксперты обсудили текущие тенденции в сегменте строительной техники и специального транспорта.

С 17 по 19 апреля в Иркутске была организована выставка "Транспорт и дороги Сибири. Спецтехника", ежегодно демонстрирующая результаты работы транспортной отрасли за год. При поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области на выставке собрались около 50 компаний из различных регионов России. Участники смогли ознакомиться с новинками коммерческого транспорта и дорожно-строительной техники от ведущих игроков отрасли, а также получить консультации специалистов и экспертов.

28 и 29 мая прошла Сибирская строительная неделя в Омске, которая является ведущим выставочным проектом региона, оказывающим непосредственное влияние на его экономику. На крупнейшем конгрессно-выставочном мероприятии были представлены все этапы строительства — от проектирования до отделки.

"На прошедших выставках мы успешно презентовали услуги нашей компании, установили новые деловые контакты и обменялись опытом с другими участниками. Такие площадки помогают оставаться в курсе последних тенденций, и мы с нетерпением ожидаем следующих возможностей для участия в подобных мероприятиях, поскольку усиление доли присутствия в Сибирском Федеральном округе — одна из стратегических целей компании на этот год", — отметил Дилшод Нажмиддинов, региональный директор по работе с территориальными подразделениями ООО "Каркаде".

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5xkMq5i

ИНН 3905019765

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Амина Фомина 23 января 2024 05:44 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Сергей Калуга 03 октября 2023 13:18 Электронный сертификат: программа техпомощи на дорогах вышла на новый уровень

Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30