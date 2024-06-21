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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело плановое учение совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы

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АО "Транснефть - Приволга" совместно с подразделениями Федеральной противопожарной службы по Самарской области МЧС России провело плановое пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара на площадке "Самара".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — отработка взаимодействия Самарского территориального пожарно-спасательного гарнизона с работниками станции, аварийными службами, повышение готовности привлекаемых сил и средств к действиям по ликвидации пожара.

По сценарию от попадания молнии в резервуар объемом 20 тыс. куб. м произошел "взрыв с возгоранием нефти". Автоматическая система пожаротушения в результате сбоя программного обеспечения условно вышла из строя.

На первом этапе отрабатывалось взаимодействие органов управления при получении информации о происшествии на объекте нефтепроводной инфраструктуры. Диспетчер предприятия представил старшему оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) Главного управления МЧС России по Самарской области информацию об "аварии" и принятых мерах по привлечению сил и средств предприятия и пожарно-спасательных подразделений. Оперативный дежурный ЦУКС вызвал оперативную группу, дополнительные пожарно-спасательные подразделения, специалистов лабораторий для проведения экологического мониторинга.

На втором этапе отрабатывались практические действия пожарно-спасательных подразделений. После поступления сигнала о "возгорании" объект был обесточен, технологический процесс остановлен. Объявлена общая эвакуация работников, не задействованных в ликвидации условного пожара. На место происшествия прибыли пожарные расчеты. После проведения разведки и оценки обстановки бойцы сосредоточились на тушении "горящего" резервуара, подготовке и проведении пенной атаки. Тушение осуществлялось подслойным способом от передвижной пожарной техники и подачей пены сверху пеноподъемниками.

Всего к тушению условного пожара было привлечено 27 единиц техники, в тренировке участвовали 102 человека.

Условное возгорание было ликвидировано, персонал и представители пожарных служб показали слаженность действий.

Производственные объекты акционерного общества "Транснефть - Приволга относятся к категории взрывопожароопасных. Проведение учений по тушению условных возгораний является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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и спарку надо работать эффективнее

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