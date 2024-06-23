Мужчина получил ожоги при пожаре в бане под Сызранью

В субботу, 22 июня, в 23:27 в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС" Поступило сообщение о пожаре в селе Ивашевка, об этом с облили в пресс-службе учреждения.

На месте происшествия горела баня на площади 40 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 11 спасателей.

В ведомстве уточняют, что при пожаре получил ожоги мужчина. Его госпитализировали в городскую больницу Сызрани.

Пожар удалось ликвидировать в 0:09 23 июня. Обстоятельства случившегося устанавливаются.