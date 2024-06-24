В Самарской области женщина погибла на пожаре

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В воскресенье, 23 июня, в 15:32, загорелся дом на ул. Крекстьянской в с. Дмитриевка Нефтегорского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.