УФНС России по Самарской области: семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты НДФЛ при улучшении жилья

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УФНС России по Самарской области напоминает, что при улучшении жилищных условий доходы семей с двумя и более детьми, полученные от продажи в 2023 году жилья независимо от срока нахождения такого жилья в собственности, освобождаются от налогообложения НДФЛ и представления декларации по форме 3-НДФЛ.