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УФНС России по Самарской области: семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты НДФЛ при улучшении жилья

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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УФНС России по Самарской области напоминает, что при улучшении жилищных условий доходы семей с двумя и более детьми, полученные от продажи в 2023 году жилья независимо от срока нахождения такого жилья в собственности, освобождаются от налогообложения НДФЛ и представления декларации по форме 3-НДФЛ.

Освобождение от налогообложения применяется при одновременном соблюдении следующих условий:

  • дети в возрасте до 18 лет (или до 24 лет, если ребенок учится очно);
  • в календарном году, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности, либо до 30 апреля следующего года налогоплательщик или члены его семьи приобрели в собственность другое жилое помещение (оплатили полную стоимость жилого помещения по ДДУ);
  • площадь нового жилья или его кадастровая стоимость больше проданного;
  • кадастровая стоимость проданного жилого помещения меньше 50 млн рублей;
  • налогоплательщику и членам его семьи на дату отчуждения проданного жилого помещения не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь нового жилого помещения.

Данный порядок действует в отношении доходов от продажи квартир, полученных семьями, воспитывающих двух и более детей начиная с 1 января 2021 года, как мера социальной поддержки, а также распространяется и на случаи, когда доходы от продажи жилого помещения получает несовершеннолетний ребенок из такой семьи.

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