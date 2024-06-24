УФНС России по Самарской области: семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты НДФЛ при улучшении жилья

УФНС России по Самарской области напоминает, что при улучшении жилищных условий доходы семей с двумя и более детьми, полученные от продажи в 2023 году жилья независимо от срока нахождения такого жилья в собственности, освобождаются от налогообложения НДФЛ и представления декларации по форме 3-НДФЛ.
Освобождение от налогообложения применяется при одновременном соблюдении следующих условий:
- дети в возрасте до 18 лет (или до 24 лет, если ребенок учится очно);
- в календарном году, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности, либо до 30 апреля следующего года налогоплательщик или члены его семьи приобрели в собственность другое жилое помещение (оплатили полную стоимость жилого помещения по ДДУ);
- площадь нового жилья или его кадастровая стоимость больше проданного;
- кадастровая стоимость проданного жилого помещения меньше 50 млн рублей;
- налогоплательщику и членам его семьи на дату отчуждения проданного жилого помещения не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь нового жилого помещения.
Данный порядок действует в отношении доходов от продажи квартир, полученных семьями, воспитывающих двух и более детей начиная с 1 января 2021 года, как мера социальной поддержки, а также распространяется и на случаи, когда доходы от продажи жилого помещения получает несовершеннолетний ребенок из такой семьи.
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
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Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
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