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Финансы Экономика и бизнес

Грузовики DONGFENG можно взять в лизинг с субсидией в CARCADE

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске специальной программы финансирования грузовых автомобилей DONGFENG, в рамках которой предоставляется субсидия до 350 тыс. рублей.

Программа разработана в рамках сотрудничества с поставщиком марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку и действует на договора, заключённые до конца 2024 года. Так, например, клиенты CARCADE смогут приобрести популярные модели ТС на шасси, а именно: DONGFENG Z55, Z80, C80, С100, С120 различных комплектаций. При оформлении лизинговой сделки будет применена скидка-субсидия в размере от 200 до 350 тыс. рублей, в зависимости от выбранной модели, которая зачтётся как часть аванса в рамках договора, и клиент оплатит первый платёж уже за вычетом суммы предоставленной субсидии. Скидка распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора программы. Подробности специального предложения и полную матрицу скидок уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в ГИБДД или Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5yYdFLk

ИНН 3905019765

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