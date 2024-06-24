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Банк ДОМ.РФ: более 70 подрядчиков получили кредитные средства для безопасного строительства частных домов с эскроу

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ДОМ.РФ открыл кредитные линии 72 подрядчикам для строительства частных домов с использованием механизма защиты средств населения — эскроу. Объем предоставленного финансирования составил 3 млрд рублей, с его помощью можно построить жилье общей площадью более 155 тыс. кв. м.

Фото: предоставлено АО "Банк ДОМ.РФ"

Наибольшим спросом индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с подрядом и эскроу пользуется в Новосибирской области (подрядчикам предоставлено почти 550 млн рублей, это позволит построить частные дома общей площадью около 25 тыс. кв. м), в Московском регионе (около 380 млн рублей, примерно 17 тыс. кв. м.), а также в Красноярском крае (280 млн рублей, порядка 13 тыс. кв. м.).

Среди регионов-лидеров Тюменская область (около 200 млн рублей, ориентировочно 9 тыс. кв. м.), Республика Татарстан (170 млн рублей, более 7 тыс. кв. м), Воронежская область (165 млн рублей, около 7 тыс. кв. м), Краснодарский край и Самарская область (по 150 млн рублей, более 6 тыс. кв. м. в обоих регионах).

"Мы уверены, что будущее ИЖС за цивилизованным форматом — с механизмом защиты средств покупателей домов на счетах эскроу. Это важно и для строительных компаний — с внедрением эскроу они смогут расширить свой бизнес, привлечь тех граждан, которые опасаются потерять вложенные в "стройку" деньги, ведь предложенный нами механизм делает строительство дома таким же безопасным, как покупку квартиры. Через портал строим.дом.рф клиенты взаимодействуют только с проверенными строителями, с подтвержденным опытом и репутацией на рынке, это обеспечивает более высокое качество застройки и повышение доверия к сегменту", — отметил вице-президент Банка ДОМ.РФ Андрей Бахмутов.

Кредит предоставляется в форме возобновляемой кредитной линии сроком до 2 лет по субсидированной ставке — от 1%. Подрядчики могут погашать проценты не ежемесячно, а после завершения строительства.

Получить консультацию специалиста Банка ДОМ.РФ и подать заявку на финансирование можно по телефону: 8 (800) 700-87-83.

*Кредит предоставляется в форме возобновляемой кредитной линии (ВКЛ) сроком до 2 лет по субсидированной ставке — от 1%. Подрядчики могут погашать проценты как ежемесячно, так и после завершения строительства. Срок кредитной линии — до 2 лет. Максимальный размер ВКЛ — до 500 млн рублей, при сумме до 50 млн рублей дополнительное обеспечение не требуется.

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