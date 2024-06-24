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Баскетбол Спорт

Центровой Илья Попов заключил контракт с БК "Самара"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центровой сборной России Илья Попов заключил контракт с БК "Самара". Контракт рассчитан на два сезона (по схеме "1+1").

Фото: БК Самара

Родился 4 апреля 1995 года. Рост 210 см.

Выступал за юношескую, молодежную и основную команды питерского "Спартака" (2011-2014), молодежную и основную команды "Нижнего Новгорода" (август 2014 — февраль 2019, с перерывом), "Спартак-Приморье" (январь–май 2015), "Енисей" (февраль 2019 — май 2021, с перерывом), "Женева Лайонс" (Швейцария, май–июнь 2019) и "Руну" (2021-2024).

Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U18 (2013) и U20 (2015).

Серебряный призер Суперлиги (2015, 2022, 2023). Серебряный (2018, 2019) и бронзовый (2015, 2022) призер Кубка России. В 2022 г. включен в символическую пятерку турнира. Серебряный призер чемпионата Швейцарии (2019).

Игрок национальной сборной России.

В сезоне-2023/2024 принял участие в 40 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 8,5 очка и делал 3,4 подбора и 1,3 передачи.

Илья Попов, центровой "Самары": "Решение о переходе в "Самару" я принял достаточно быстро. Я давно знаком с тренером Зулой, мы два года вместе работали в "Енисее", знаю его систему. От Самары у меня только теплые впечатления от всех приездов, будет приятно пожить здесь год-два. Болельщики всегда создают здесь классную атмосферу, какая и должна быть на баскетболе. Жду не дождусь первой игры, когда мы встретимся все вместе".

Дражен Анзулович, главный тренер "Самары": "Попов работал со мной два года в "Енисее". Это талантливый игрок, понимающий баскетбол. И я уверен, что он покажет все свои лучшие качества: на каждой тренировке, в каждой игре он будет работать с максимальной концентрацией и максимальной силой. Мы увидим его талант и его умения, и он многое принесет нашей команде". 

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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