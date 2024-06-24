Центровой Илья Попов заключил контракт с БК "Самара"

Центровой сборной России Илья Попов заключил контракт с БК "Самара". Контракт рассчитан на два сезона (по схеме "1+1").

Родился 4 апреля 1995 года. Рост 210 см.

Выступал за юношескую, молодежную и основную команды питерского "Спартака" (2011-2014), молодежную и основную команды "Нижнего Новгорода" (август 2014 — февраль 2019, с перерывом), "Спартак-Приморье" (январь–май 2015), "Енисей" (февраль 2019 — май 2021, с перерывом), "Женева Лайонс" (Швейцария, май–июнь 2019) и "Руну" (2021-2024).

Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U18 (2013) и U20 (2015).

Серебряный призер Суперлиги (2015, 2022, 2023). Серебряный (2018, 2019) и бронзовый (2015, 2022) призер Кубка России. В 2022 г. включен в символическую пятерку турнира. Серебряный призер чемпионата Швейцарии (2019).

Игрок национальной сборной России.

В сезоне-2023/2024 принял участие в 40 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 8,5 очка и делал 3,4 подбора и 1,3 передачи.

Илья Попов, центровой "Самары": "Решение о переходе в "Самару" я принял достаточно быстро. Я давно знаком с тренером Зулой, мы два года вместе работали в "Енисее", знаю его систему. От Самары у меня только теплые впечатления от всех приездов, будет приятно пожить здесь год-два. Болельщики всегда создают здесь классную атмосферу, какая и должна быть на баскетболе. Жду не дождусь первой игры, когда мы встретимся все вместе".

Дражен Анзулович, главный тренер "Самары": "Попов работал со мной два года в "Енисее". Это талантливый игрок, понимающий баскетбол. И я уверен, что он покажет все свои лучшие качества: на каждой тренировке, в каждой игре он будет работать с максимальной концентрацией и максимальной силой. Мы увидим его талант и его умения, и он многое принесет нашей команде".