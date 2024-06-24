В Самаре сгорел частный дом в Куйбышевском районе

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В воскресенье, 23 июня, в 9:11, загорелся частный дом на ул. Приозерной, 17 в Куйбышевском районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.