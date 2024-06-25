В Самаре мужчина пострадал при пожаре на Московском шоссе

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В понедельник, 24 июня, в 16:38 начался пожар в доме № 111 на Московском шоссе в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.