CARCADE поддержала презентации нового JAECOO J8 в нескольких регионах России

Во втором квартале 2024 года в флагманских дилерских центрах в Перми, Томске и Березниках состоялись торжественные мероприятия, посвящённые выходу премиального кроссовера JAECOO J8.

На презентациях гости автосалонов смогли оценить новинку, в особенности современный дизайн, соответствующий актуальным тенденциям в автомобильной индустрии, и передовые технологии с интеллектуальными системами помощи водителю. Впечатляющие характеристики JAECOO J8 были подтверждены тест-драйвами, в которых все желающие смогли принять участие. Гости отметили простоту и удобство управления, комфортабельность салона и динамику авто.

Презентации сопровождались фуршетом, различными мастер-классами и живой музыкой. Ключевым моментом стало объявление специальных условий на приобретение автомобилей JAECOO J8 в лизинг. Кроме того, посетителям была предоставлена возможность получить консультацию от специалистов компании по всем вопросам, связанным с техническими характеристиками и особенностями данного автомобиля. Мероприятия завершились позитивными отзывами гостей и благодарностями организаторам за насыщенную и интересную программу и возможность познакомиться с новинкой.

"Спонсирование подобных мероприятий — это шикарная возможность протестировать ходовые характеристики новинок напрямую и проинформировать потенциальных покупателей о выгоде, которая им доступна при приобретении автомобилей в лизинг, ведь клиенты CARCADE могут приобрести новый JAECOO J8 с выгодой до 19%", — отметила Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортерами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".