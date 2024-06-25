Заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин провел прием граждан в Самаре

Заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин во время рабочей поездки в Самару вместе с прокурором области Сергеем Берижицким провел личный прием граждан.

Заявители затрагивали преимущественно социальные вопросы, а также вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. Так, жители Куйбышевского района говорили о необходимости ремонта дороги, ведущей в густонаселенный микрорайон. Заявители из Тольятти и Отрадного просили проверить законность непредоставления лекарств. Страдающая сердечно-сосудистым заболеванием мать участника СВО обжаловала отказ медучреждения в постановке в очередь на операцию.

Некоторые озвучили претензии к работе Средневолжской газовой компании по выполнению программы социальной газификации, а также в связи с принуждением к заключению договора на обслуживание внутридомового газового оборудования.

Также обратившиеся на прием рассказывали о нарушениях в деятельности судебных приставов. Заявительница из Автозаводского района Тольятти пожаловалась, что приставы незаконно списали деньги за двойника-должника по прекращенному исполнительному производству.

По всем поступившим обращениям Николай Шишкин поручил тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования для восстановления нарушенных прав граждан.