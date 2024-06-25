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ЖКХ и благоустройство Общество

"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил управляющим компаниям об обязанностях по подготовке к зиме

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает управляющим организациям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани о необходимости подготовки многоквартирных домов и объектов социальной сферы к предстоящему отопительному сезону. Соответствующие рекомендации энергетики направили весной 2024 года.

Они определены Правилами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными постановлением правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115. График проверки готовности объектов жилого фонда и социальной сферы городов размещен на сайте "Т Плюс" tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.

К основным мероприятиям по подготовке к ОЗП относятся:

  • проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
  • проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
  • качественное выполнение плана ремонтных работ внутридомовых коммуникаций;
  • наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
  • выполнение герметизации тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы;
  • проверка работоспособности защиты систем теплопотребления;
  • проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
  • устранение фактов нарушений проектных особенностей систем теплопотребления МКД.

"Лучший контроль за подготовкой жилых домов к зиме — это активность жителей региона. Собственники помещений многоквартирного дома имеют право узнавать о ходе реализации мероприятий, направленных на подготовку внутридомового имущества к прохождению очередного отопительного сезона", — отметил технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.

Энергетики обращают внимание, что невыполнение требований по подготовке к отопительному периоду в полном объеме приводит к нарушению режимов теплопотребления, влекущих за собой снижение качества предоставляемых коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

Гид потребителя

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