"ЭнергосбыТ Плюс" напомнил управляющим компаниям об обязанностях по подготовке к зиме

Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" напоминает управляющим организациям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани о необходимости подготовки многоквартирных домов и объектов социальной сферы к предстоящему отопительному сезону. Соответствующие рекомендации энергетики направили весной 2024 года.
Они определены Правилами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденными постановлением правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115. График проверки готовности объектов жилого фонда и социальной сферы городов размещен на сайте "Т Плюс" tplusgroup.ru/org/samara/clients/podgotovka-k-ozp/.
К основным мероприятиям по подготовке к ОЗП относятся:
- проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;
- проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность;
- качественное выполнение плана ремонтных работ внутридомовых коммуникаций;
- наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;
- выполнение герметизации тепловых вводов для предотвращения попадания воды в подвалы;
- проверка работоспособности защиты систем теплопотребления;
- проверка наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;
- устранение фактов нарушений проектных особенностей систем теплопотребления МКД.
"Лучший контроль за подготовкой жилых домов к зиме — это активность жителей региона. Собственники помещений многоквартирного дома имеют право узнавать о ходе реализации мероприятий, направленных на подготовку внутридомового имущества к прохождению очередного отопительного сезона", — отметил технический директор Самарского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Андрей Бикбаев.
Энергетики обращают внимание, что невыполнение требований по подготовке к отопительному периоду в полном объеме приводит к нарушению режимов теплопотребления, влекущих за собой снижение качества предоставляемых коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению.
Последние комментарии
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Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.