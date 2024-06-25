В Самарской области организовали реабилитационный заезд для колясочников

В социально-оздоровительном центре "Преодоление" (Тольятти) проходит реабилитационный заезд для людей с инвалидностью, пользующихся креслом-коляской.
В регионе уделяется серьезное внимание созданию условий для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в Самарской области работают шесть государственных реабилитационных центров для инвалидов. Ежегодно социальные услуги в них получают более 9 тыс. жителей региона.
Самарская область является активным участником национального проекта "Демография", который касается практически всех граждан России и направлен на всестороннюю поддержку жителей региона. Он помогает семьям с детьми, вести здоровый образ жизни, позволяет получить новую профессию, повысить доход и качество жизни. В этом году во время ежегодного послания глава государства Владимир Путин объявил о запуске новых национальных проектов, которые посвящены сфере труда и вопросам защиты семьи.
На базе тольяттинского центра "Преодоление" бесплатные реабилитационные заезды для инвалидов-колясочников проводятся более 10 лет. Во время таких заездов людей обучают беспрепятственному передвижению и совершенствованию навыков использования кресла-коляски в бытовой, общественной и профессиональной деятельности. Такие навыки необходимы для повышения качества жизни и социальной интеграции людей с инвалидностью. В каждом заезде принимают участие до 30 человек из городов и районов региона.
Тренировки для участников заезда проводят квалифицированные специалисты, а также инструкторы, которые сами живут с инвалидностью и на протяжении нескольких лет активно используют кресло-коляску. В этом году наставниками стали Виталий Горбунов и Жанна Платонова, которые на своем примере доказывают, что даже в такой сложной жизненной ситуации можно быть независимым от посторонней помощи и вести активный образ жизни, не падать духом.
"Здесь мы изучаем то, с чем потом встречаемся в городе — погрузка в автомобиль, пандусы, подъемы, спуски, езда по пересеченной местности, какие-то бордюрчики, опять же, как правильно обратиться за помощью к прохожим", — говорит Виталий Горбунов.
"Здесь ребята становятся более самостоятельными, общаются с другими, расширяют горизонты своих возможностей", — добавляет Жанна Платонова.
Программа спецзаезда включает в себя: спортивные тренировки, различные виды социально-медицинских услуг, тематические семинары, психологические тренинги и, конечно, культурную программу, в том числе и творческие мероприятия.
"Мы работаем тут, как команда, мы друг друга понимаем, чувствуем, друг другу помогаем. И после окончания курса мы обязательно продолжим общаться", — говорит участник заезда из Сызрани Андрей Абалихин.
Последние комментарии
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
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С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
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