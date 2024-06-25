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Главный специалист регионального минздрава Светлана Тупикова уволилась из-за скандала с дочерью В Самарской области создадут министерство экологии Ускорение закупок по нацпроектам и выделение земли участникам СВО - врио губернатора провел совещание правительства Следствие направило в суд ходатайство об аресте Ивана Пивкина Полиция задержала министра транспорта Самарской области

Облправительство Власть и политика

Главный специалист регионального минздрава Светлана Тупикова уволилась из-за скандала с дочерью

САМАРА. 25 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре главный специалист регионального минздрава Светлана Тупикова уволилась после скандала со своей дочерью. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Девушка, которая учится в медицинском колледже, хвасталась в интернете привилегированным положением матери, которая "заставляет ставить ей всё автоматом".

Александр Хинштейн сообщил, что оценки девушки аннулировали.

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