Главный специалист регионального минздрава Светлана Тупикова уволилась из-за скандала с дочерью

В Самаре главный специалист регионального минздрава Светлана Тупикова уволилась после скандала со своей дочерью. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Девушка, которая учится в медицинском колледже, хвасталась в интернете привилегированным положением матери, которая "заставляет ставить ей всё автоматом".
Александр Хинштейн сообщил, что оценки девушки аннулировали.
Последние комментарии
А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???
Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?
Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...
На послерыбьи и рак рыба...
Можно только порадоваться, что инициатива нашла огромный отклик!