Ночью на пожаре в Борском районе погибла женщина

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В среду, 26 июня, в 3:06 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании дома на ул. Первомайской в с. Петровка в Борском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.