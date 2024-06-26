В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал

За первый квартал текущего года инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 90,5 млрд руб., что почти на 18 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Работе с бизнесом и формированию комфортного делового климата в Самарской области уделяется пристальное внимание. По итогам 2023 год общий объем инвестиций в основной капитал составил 516,6 миллиардов рублей, что на 4,9% в сопоставимых ценах выше, чем годом ранее. При этом по сравнению с 2018 годом, когда объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 миллиардов рублей, инвестиции практически удвоились.
Сегодня Самарская область занимает 12 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, входит в тройку регионов-лидеров по уровню инновационной активности организаций. Технопарк "Жигулевская долина" по итогам 2023 года признан лучшим среди российских технопарков. ОЭЗ "Тольятти" уже традиционно является одной из эффективных и наиболее привлекательных инвестплощадок страны.
"Правительство региона крайне заинтересовано в новых инвестиционных проектах и делает все возможное, чтобы планы наших партнеров воплощались в жизнь. Регион уже завоевал высокое доверие инвесторов, и мы продолжим системную работу по созданию лучших условий для работы бизнеса, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Инвестиции — это вклад бизнеса в развитие региона, в благополучие и улучшение качества жизни его граждан. Налоги, которые поступают в бюджет от деятельности инвесторов, идут на строительство новых социальных объектов, общественных пространств, а также на образование, науку и другие сферы".
Сейчас в регионе на разной стадии реализации находятся более 250 крупных проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн. рублей.
Самарская область уверенно работает над крупными инфраструктурными проектами: завершается строительство Волжского моста, реализуется проект по созданию международного межвузовского кампуса, идет активная подготовка к созданию федерального портово-логистического хаба.
Один из примеров успешного взаимодействия власти и бизнеса — запуск распределительного центра компании Х5 Group в логистическом парке "Преображенка-2", который состоялся этой весной. Строительство объекта позволило привлечь более 3,5 млрд рублей инвестиций и в перспективе создаст свыше 1300 новых рабочих мест для жителей региона.
"Таких объектов, как этот распределительный центр, по стране — единицы. Хочу поблагодарить министерство экономического развития региона — нам была оказана огромная поддержка, быстро оформили все необходимые документы для старта строительства", — отметил в ходе церемонии открытия Игорь Перлин, учредитель ООО "СамараТрансАвто 2000", одного из инвесторов и участников строительства объекта.
Последние комментарии
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах