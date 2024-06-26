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Финансы Экономика и бизнес

В Самарской области выросли инвестиции в основной капитал

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первый квартал текущего года инвесторы Самарской области вложили в основной капитал 90,5 млрд руб., что почти на 18 млрд руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Работе с бизнесом и формированию комфортного делового климата в Самарской области уделяется пристальное внимание. По итогам 2023 год общий объем инвестиций в основной капитал составил 516,6 миллиардов рублей, что на 4,9% в сопоставимых ценах выше, чем годом ранее. При этом по сравнению с 2018 годом, когда объем инвестиций в основной капитал не превышал 265 миллиардов рублей, инвестиции практически удвоились.

Сегодня Самарская область занимает 12 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах России, входит в тройку регионов-лидеров по уровню инновационной активности организаций. Технопарк "Жигулевская долина" по итогам 2023 года признан лучшим среди российских технопарков. ОЭЗ "Тольятти" уже традиционно является одной из эффективных и наиболее привлекательных инвестплощадок страны.

"Правительство региона крайне заинтересовано в новых инвестиционных проектах и делает все возможное, чтобы планы наших партнеров воплощались в жизнь. Регион уже завоевал высокое доверие инвесторов, и мы продолжим системную работу по созданию лучших условий для работы бизнеса, — акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Инвестиции — это вклад бизнеса в развитие региона, в благополучие и улучшение качества жизни его граждан. Налоги, которые поступают в бюджет от деятельности инвесторов, идут на строительство новых социальных объектов, общественных пространств, а также на образование, науку и другие сферы".

Сейчас в регионе на разной стадии реализации находятся более 250 крупных проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн. рублей.

Самарская область уверенно работает над крупными инфраструктурными проектами: завершается строительство Волжского моста, реализуется проект по созданию международного межвузовского кампуса, идет активная подготовка к созданию федерального портово-логистического хаба.

Один из примеров успешного взаимодействия власти и бизнеса — запуск распределительного центра компании Х5 Group в логистическом парке "Преображенка-2", который состоялся этой весной. Строительство объекта позволило привлечь более 3,5 млрд рублей инвестиций и в перспективе создаст свыше 1300 новых рабочих мест для жителей региона.

"Таких объектов, как этот распределительный центр, по стране — единицы. Хочу поблагодарить министерство экономического развития региона — нам была оказана огромная поддержка, быстро оформили все необходимые документы для старта строительства", — отметил в ходе церемонии открытия Игорь Перлин, учредитель ООО "СамараТрансАвто 2000", одного из инвесторов и участников строительства объекта.

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