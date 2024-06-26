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Баскетбол Спорт

Баскетбольная "Самара" подписала форварда Глеба Голдырева

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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БК "Самара" заключил контракт с форвардом Глебом Голдыревым. Контракт с ним рассчитан на один сезон.

Фото: БК Самара

Родился 19 апреля 1993 года. Рост 199 см. Выступал за юношескую и основную команды "Спарты энд К" (Видное, 2009-2013), московское "Динамо" (2013-2015), "Новосибирск" (2016/2017, 2019-2022), "Енисей" (2017-2019) и МБА (2022-2024).

Обладатель Кубка России (2017). Победитель Всероссийской Спартакиады (2022, в составе сборной Москвы). Бронзовый призер Высшей лиги (2011). Бронзовый призер Суперлиги (2015). Серебряный (2015) и бронзовый (2023) призер Кубка России.

Выступал за сборные России различных возрастов. Участник чемпионатов Европы U16 (2009) и U20 (2012). Серебряный призер чемпионата Европы U18 (2010). Бронзовый призер чемпионата мира U19 (2011). Обладатель Кубка Станковича (2014).

В сезоне-2023/2024 принял участие в 31 матче Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 3,6 очка и делал 1,2 подбора.

Глеб Голдырев, форвард "Самары": "Очень рад оказаться в баскетбольном клубе "Самара", для меня это еще один шаг вперед. Помню все матчи против "Самары": не важно, дома они проходили или на выезде — все они были интересными и напряженными до последней секунды. "Самара" — это клуб, который всегда ставит перед собой максимальные цели. Как и я. Очень жду первых матчей и буду прикладывать все возможные и невозможные усилия, чтобы пройти с командой как можно дальше, одержать как можно больше побед и завоевать как можно больше медалей".

Дражен Анзулович, главный тренер "Самары": "Это игрок третьей-четвертой позиций. В нашей системе и нашей концепции энергия Голдырева и его желание бороться — именно то, что нужно команде".

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

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