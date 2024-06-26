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Финансы Экономика и бизнес

Лизинг техники Lonking с увеличенной скидкой-субсидией в CARCADE

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальной программы финансирования избранных моделей специальной техники марки Lonking. Предложение будет действовать на договоры, заключённые до конца 2024 года.

В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести популярные модели экскаваторов и фронтальных погрузчиков с использованием корпоративной скидки-субсидии в счёт аванса при заключении лизингового договора. Размер скидки зависит от модели и категории транспортного средства. Так, к примеру, на экскаватор CDM 932 действует субсидия в размере 250 тыс. рублей, на экскаватор CDM6205 — 500 тыс. рублей, а лизинг экскаватора CDM6550 доступен с выгодой в размере 750 тыс. рублей. Скидка-субсидия распространяется только на новые ТС в наличии у организатора акции. Полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальным дилером марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощения входа в сделку.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, программа автопомощи на дороге 24/7, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wedNV6

ИНН 3905019765

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