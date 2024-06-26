Начинающий водитель сбил трехлетнего ребенка в самарском дворе

Во вторник, 25 июня, в Самаре маленький ребенок пострадал в ДТП. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 19:05 18-летний водитель Renault Logan ехал по двору на ул. Майской и сбил трехлетнего мальчика, перебегавшего дворовой проезд.

Пострадавшего госпитализировали.

Отметим, что именно на это ДТП приехали приехали, которые спасли девушку, планировавшую спрыгнуть с 11 этажа находящегося в том же дворе дома.