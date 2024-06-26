В Волжском районе временно отключат свет 27 июня

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

27.06.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Волжский район:

с. Торновое (ул. Кооперативная д. 4-33, ул. Ново-Садовая 1-7, ул. Садовая 1-27, ул. Советская 4)

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.