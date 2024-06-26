16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
У АСВ не получается реанимировать уголовные дела по банку "Приоритет" НОВИКОМ совместно с ВШЭ проводит лекции для участников форума "Инженеры будущего" В Самарской области квартиры продаются в среднем за 2,5 месяца Банк НОВИКОМ выступил организатором выпуска облигаций АО "Авто Финанс Банк" Жители ПФО рассказали, сколько готовы потратить на свадьбу в 2024 году

Банки Финансы

У АСВ не получается реанимировать уголовные дела по банку "Приоритет"

САМАРА. 26 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 75
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Арбитражный суд Самарской области поставил вопрос о завершении конкурсного производства в отношении ОАО Банк "Приоритет". Конкурсному управляющему в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) до сих пор не удалось возобновить уголовные дела по фактам имущественного ущерба банку.

Кредиторы "Приоритета" активизировали работу для пополнения конкурсной массы в начале 2024 года. Тогда они решили добиваться более активного расследования уголовных дел о выдаче невозвращенных кредитов. Отметим, что в комитет кредиторов банка входит владелец ООО "Современные медицинские технологии" Сергей Шатило. 

Последние полгода АСВ неоднократно настаивало на продлении процедуры банкротства "Приоритета" с целью привлечения к ответственности бывших руководителей и собственников банка. В частности, предполагалось привлечь контролирующих должника лиц путем подачи гражданских исков в рамках уголовных дел.

Напомним, в 2015 и 2018 г. по фактам причинения "Приоритету" имущественного вреда и его преднамеренного банкротства были возбуждены уголовные дела, впоследствии их соединили в одно производство. В марте 2024 г. по этому делу предварительное следствие прекратили. В 2023 г. возбудили еще одно уголовное дело по факту имущественного вреда под видом выдачи кредита физическому лицу. Предварительное следствие по нему неоднократно продлевалось, определенного результата до сих пор нет.

Надежда взыскать средства в рамках уголовного преследования оставалась единственной причиной, по которой банкротство "Приоритета" продолжалось. Расчеты с кредиторами давно завершились, в конкурсной массе ничего не осталось, а расходы на процедуру банкротства увеличиваются, уголовные дела прекращены, резюмировала судья и поставила вопрос о завершении конкурсного производства.

Банкротство банка "Приоритет" длится с 2014 года. Согласно официальному сайту АСВ, обязательства перед кредиторами АО Банк "Приоритет" составляют 1,6 млрд рублей. На удовлетворение требований кредиторов направлено 802,6 млн рублей. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30