У АСВ не получается реанимировать уголовные дела по банку "Приоритет"

Арбитражный суд Самарской области поставил вопрос о завершении конкурсного производства в отношении ОАО Банк "Приоритет". Конкурсному управляющему в лице ГК "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) до сих пор не удалось возобновить уголовные дела по фактам имущественного ущерба банку.

Кредиторы "Приоритета" активизировали работу для пополнения конкурсной массы в начале 2024 года. Тогда они решили добиваться более активного расследования уголовных дел о выдаче невозвращенных кредитов. Отметим, что в комитет кредиторов банка входит владелец ООО "Современные медицинские технологии" Сергей Шатило.

Последние полгода АСВ неоднократно настаивало на продлении процедуры банкротства "Приоритета" с целью привлечения к ответственности бывших руководителей и собственников банка. В частности, предполагалось привлечь контролирующих должника лиц путем подачи гражданских исков в рамках уголовных дел.

Напомним, в 2015 и 2018 г. по фактам причинения "Приоритету" имущественного вреда и его преднамеренного банкротства были возбуждены уголовные дела, впоследствии их соединили в одно производство. В марте 2024 г. по этому делу предварительное следствие прекратили. В 2023 г. возбудили еще одно уголовное дело по факту имущественного вреда под видом выдачи кредита физическому лицу. Предварительное следствие по нему неоднократно продлевалось, определенного результата до сих пор нет.

Надежда взыскать средства в рамках уголовного преследования оставалась единственной причиной, по которой банкротство "Приоритета" продолжалось. Расчеты с кредиторами давно завершились, в конкурсной массе ничего не осталось, а расходы на процедуру банкротства увеличиваются, уголовные дела прекращены, резюмировала судья и поставила вопрос о завершении конкурсного производства.