22 человека тушили крупный пожар на ул. Декабристов в Сызрани

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Во вторник, 25 июня, в 14:35 в пожарную охрану поступила информация о возгорании неэксплуатируемых строений на ул. Декабристов, 404 в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.