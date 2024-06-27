22 человека тушили крупный пожар на ул. Декабристов в Сызрани

Во вторник, 25 июня, в 14:35 в пожарную охрану поступила информация о возгорании неэксплуатируемых строений на ул. Декабристов, 404 в Сызрани, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожару, площадь которого составила 100 кв. м., был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".
На борьбу с огнем были направлены 22 человека. Пожар удалось ликвидировать в 15:18.
Данных о пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
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Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Сочувствую всем вам которые остались в такой период без крыши на голове,и огромный респект нашим ребятам с Дагестана которые до приезда пожарных помогли людям один из них был мой муж и очень был впечатлён от некоторых людей которые смотрели на все это с телефонами в руках нежели помочь чем -нибудь . Главное все живы здоровы Мира и добра всем 🤝
Вчера пожар не пожалел Челышевский дом и семью моей двоюродной сестры Кривошеевой (Бегназаровой) Светланы Васильевны. Мой племенянник и сестра чуть не задохнулись от дыма. Племянник сумел выскочить через плотную завесу чёрного дыма, чуть не потерял сознание. Двигался наощупь с 3 этажа. А сестра хотела уже прыгать с окна 3 этажа. Но, двое молодых прохожих, ребят, с рыжими бородами, увидев пожар, не остались безучастными. До момента спасения они всячески поддерживали сестру и помогали пожарным. Если они читают, или кто-то их узнает, передайте пожалуйста им земной поклон и огромное человеческое спасибо. Спасибо пожарным, которые быстро и чётко сработали. Спасли по пожарной лестнице помимо моей сестры 96-летнюю бабушку с котом, маму с маленьким сыном. Всё, что нажито за всю жизнь. утрачено за 1 час пожара. Не пожелаешь и врагу такое. До ночи с сестрой ездили покупать вещи первой необходимости - нижнее белье, одежду для дома, для выхода, лекарства. Пожарные и органы дознания должны исследовать место пожара для установления причин и дать заключение - можно забрать уцелевшие вещи/документы или нет. Можно ли проживать или нет. Но по нашим данным перекрытия в общей кухне на 3 этаже провалились до 1 этажа. Хочется обратиться к властям, мэру г. Самары Лапушкиной Е. В., губернатору Самарской области Азарову Д.И. с просьбой помочь с быстрым расселением и компенсацией пострадавшим. Также давно вынашивается вопрос реконструкции этого памятника исторического и архитектурного наследия. Это очень красивое здание снаружи, но практически аварийное изнутри. К тому же это коммунальное жилье с тараканами, которых невозможно извести. Кто не знает, можете почитать https://drugoigorod.ru/chelichovsky_house/ Это ли не лучший повод для планируемой реконструкции? Желающие помочь нашей семье реквизиты: Карта Сбербанка/Тинькофф привязана к тел. 89277178993 Данил Михайлович Б. Если кто-то хочет помочь лично, то звоните мне или на этот телефон и узнавайте подробности, приезжайте. Храни Вас Бог! #Челышевскийдом #СтараяСамара
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.