Сергей Строев переизбран главой Шигонского района

Депутаты Шигонского района поддержали кандидатуру Сергея Строева, претендовавшего на пост главы района, сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

Всего в конкурсе приняли участие четыре претендента, представившие свои проекты по дальнейшему развитию района. По результатам конкурсного отбора собранию представителей муниципалитета были представлены кандидатуры Сергея Строева, который последние пять лет руководил районом, и Ивана Зибарева – заместителя главы администрации по социальным вопросам.

В итоге депутаты поддержали кандидатуру Сергея Строева.