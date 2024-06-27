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Муниципалитеты Власть и политика

Сергей Строев переизбран главой Шигонского района

ШИГОНЫ. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Шигонского района поддержали кандидатуру Сергея Строева, претендовавшего на пост главы района, сообщает пресс-служба Самарской губернской думы.

Всего в конкурсе приняли участие четыре претендента, представившие свои проекты по дальнейшему развитию района. По результатам конкурсного отбора собранию представителей муниципалитета были представлены кандидатуры Сергея Строева, который последние пять лет руководил районом, и Ивана Зибарева – заместителя главы администрации по социальным вопросам.

В итоге депутаты поддержали кандидатуру Сергея Строева.

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