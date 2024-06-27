CARCADE выступила партнёром презентации автомобилей GAC

"Бизнес-завтрак с GAC" прошёл в формате закрытого мероприятия 11 июня в Туле.

В рамках события корпоративным клиентам продемонстрировали автомобили GAC GS8 и M8. Кроме того, гости могли послушать выступление приглашённого эксперта Варвары Захаровой на тему: "Тонкости и психология VIP-сервиса".

Представители бренда рассказали гостям о преимуществах новинок и о грядущих моделях, которые скоро также будут представлены на российском рынке. Менеджеры компании CARCADE помогали с подбором и консультировали по условиям приобретения автомобилей GAC в лизинг.

Одна из новинок — GAC GS8 — флагманский внедорожник с высоким уровнем защиты от столкновений. Автомобиль оборудован передовыми технологиями и интерактивными решениями помощи водителю. Оптимальный комфорт для пассажиров в трёх разных зонах обеспечивает климат-контроль с независимым управлением.

Вторая новинка — GAC M8 — премиальный минивэн с высокими характеристиками: разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 9,8 секунд, а потребление топлива на уровне 6,5 литра на 100 км делает его эффективным средством передвижения. Весь функционал управления интегрирован в медиасистему и осуществляется через сенсорный экран.

"CARCADE предлагает выгодные условия по приобретению автомобилей GAC для своих клиентов. В рамках совместных программ лизингополучатели могут существенно снизить свои затраты, выгода составляет до 10%", — поделилась Дарья Мешкова, заместитель директора по работе с импортерами и дистрибьюторами ООО "Каркаде".