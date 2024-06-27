Александр Бастрыкин: Самара выходит в лидеры по числу преступлений мигрантов

В четверг, 27 июня, на Международном юридическом форуме руководитель СК РФ Александр Бастрыкин затронул тему преступлений, совершенных мигрантами, и уточнил, что Самарская область входит в число лидеров по количеству таких преступлений.

"В Москве в 2023 г. — 7921 преступление; в Московской области — 5318. Самара, Челябинская область выходят в число передовиков", — отметил Александр Бастрыкин.

Напомним, в регионе планируют ввести запрет на работу мигрантов в некоторых отрослях. Соответствующие изменения в постановление губернатора вынесены на общественную экспертизу. Если новое постановление будет принято, то мигранты в 2024 г. не смогут работать на производстве хлеба, молочных продуктов, питания для детей, питьевой воды и других производствах продуктов питания (всего перечислено 20 видов такой деятельности). Также они не смогут работать в предприятиях общественного питания и в доставке продуктов, заниматься оптовой и розничной торговлей алкогольными напитками и этиловым спиртом, табачными изделиями, розничной торговлей лекарствами, яйцами и молочными продуктами.

Кроме того, ограничения распространяются на деятельность по обработке данных, по созданию баз данных, размещению информации, а также на деятельность по предоставлению в краткосрочную аренду домов, квартир и комнат.

Отметим, что в феврале 2024 г. был введен запрет на привлечение в 2024 г. иностранных граждан, трудящихся по патентам, для работы в такси, на общественном транспорте, в сфере образования и в агентствах по подбору персонала.

Необходимость введения новых ограничений в проекте постановления мотивируется целями "обеспечения безопасности граждан и защиты регионального рынка труда".