16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Бастрыкин: Самара выходит в лидеры по числу преступлений мигрантов Тольяттинскому адвокату Михаилу Артюхову вынесли вердикт В Самаре вынесли приговор по делу о крупной афере с оборудованием для больниц В Тольятти будут судить юриста, стрелявшего в электрика 22 человека тушили крупный пожар на ул. Декабристов в Сызрани

Происшествия

Александр Бастрыкин: Самара выходит в лидеры по числу преступлений мигрантов

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 81
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 27 июня, на Международном юридическом форуме руководитель СК РФ Александр Бастрыкин затронул тему преступлений, совершенных мигрантами, и уточнил, что Самарская область входит в число лидеров по количеству таких преступлений.

"В Москве в 2023 г. — 7921 преступление; в Московской области — 5318. Самара, Челябинская область выходят в число передовиков", — отметил Александр Бастрыкин.

Напомним, в регионе планируют ввести запрет на работу мигрантов в некоторых отрослях. Соответствующие изменения в постановление губернатора вынесены на общественную экспертизу. Если новое постановление будет принято, то мигранты в 2024 г. не смогут работать на производстве хлеба, молочных продуктов, питания для детей, питьевой воды и других производствах продуктов питания (всего перечислено 20 видов такой деятельности). Также они не смогут работать в предприятиях общественного питания и в доставке продуктов, заниматься оптовой и розничной торговлей алкогольными напитками и этиловым спиртом, табачными изделиями, розничной торговлей лекарствами, яйцами и молочными продуктами.

Кроме того, ограничения распространяются на деятельность по обработке данных, по созданию баз данных, размещению информации, а также на деятельность по предоставлению в краткосрочную аренду домов, квартир и комнат.

Отметим, что в феврале 2024 г. был введен запрет на привлечение в 2024 г. иностранных граждан, трудящихся по патентам, для работы в такси, на общественном транспорте, в сфере образования и в агентствах по подбору персонала.

Необходимость введения новых ограничений в проекте постановления мотивируется целями "обеспечения безопасности граждан и защиты регионального рынка труда".

Гид потребителя

Последние комментарии

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30