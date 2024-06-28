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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на производственных объектах

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Самарской, Волгоградской и Саратовской областях с целью обеспечения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Мероприятия состоялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. На период производства работ транспортировка нефти по девяти нефтепроводам планово останавливалась на срок до 72 часов.

На линейной части МН Гурьев — Куйбышев, Бугуруслан — Сызрань и Кулешовка — Куйбышев специалисты центральных ремонтных служб предприятия выполнили устранение дефектов, в том числе препятствовавших пропуску диагностических приборов. После проведения проверки состояния изоляционного покрытия и гидравлических испытаний подключен реконструированный участок нефтепровода Кротовка — Куйбышев через автодорогу "Кинель — Богатое" общей протяженностью 497 м. Замененный участок выполнен из прямошовных стальных труб с повышенным классом прочности, способных выдержать повышенные нагрузки.

По результатам проведенной технической диагностики выполнен большой объем работ по ремонту и замене задвижек. Заменены две единицы запорной арматуры на линейной части МН, в том числе на резервной нитке подводного перехода МН Саратов — Кузьмичи через р. Иловля. На линейных производственно-диспетчерских станциях "Покровская" и "Кротовка" специалисты выполнили замену трех и средний ремонт четырех задвижек. Новые узлы запорной арматуры отличаются простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации.

На НПС "Самара-1" специалисты Самарского РНУ подключили приемный коллектор резервуара вертикального стального с понтоном объемом 20 тыс. куб. м к технологическим трубопроводам станции. Заменены участки технологических трубопроводов общей протяженностью 90 метров, использовались трубы высокого класса прочности. Выполненные работы обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объекта, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования.

Всего в работах, проведенных с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности, были задействованы порядка 300 сотрудников, использовано более 150 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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