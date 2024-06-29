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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" завершило замену магистральных насосов на производственных объектах в двух регионах

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" завершило работы по замене магистральных насосных агрегатов на нефеперекачивающей станции "Бородаевка-2" в Саратовской области и на линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка" в Самарской области.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Работы выполнялись в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта объектов АО "Транснефть - Приволга". Взамен демонтированного оборудования, выработавшего срок эксплуатации, установлены новые насосы производства АО "Транснефть Нефтяные Насосы" (г. Челябинск). Оборудование характеризуется повышенным показателем КПД, увеличенным межремонтным интервалом и сроком службы, что значительно снижает стоимость обслуживания и планового ремонта.

Так, на НПС "Бородаевка-2" установлен насосный агрегат производительностью 7 тыс. куб. метров нефти в час. Для сравнения, производительность насоса позволяет ежечасно прокачивать объем нефти, эквивалентный содержимому 81 вагонов-цистерн емкостью более 86 куб. метров каждая. Новый МНА стал последним из четырех насосов, замененных на НПС. На ЛПДС "Кротовка" заменен один из семи насосов производительностью 1250 куб. метров нефти в час. Работы по замене насосного оборудования проводились на станции с 2017 года.

Замена выполнялась с плановым выводом старых насосов из эксплуатации, транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам при этом велась в штатном режиме. Подключение агрегатов выполнено в период плановых остановок работы производственных объектов и транспортировки нефти по нефтепроводам. После завершения работ по подключению транспортировка нефти была возобновлена в соответствии с графиком и осуществляется в штатном режиме.

После завершения комплексного опробования новые МНА будут введены в эксплуатацию. Современное насосное оборудование, отвечающее нормативным требованиям ПАО "Транснефть", позволит повысить промышленную и экологическую безопасность, надежность и энергоэффективность производственных объектов, а также обеспечит бесперебойную транспортировку нефти.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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и спарку надо работать эффективнее

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