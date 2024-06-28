Трехлетний ребенок погиб при пожаре на ул. Дальневосточной в Самаре

В пятницу, 28 июня, в частично расселенном многоквартирном жилом доме на ул. Дальневосточная, 31 В Самаре погиб ребенок 2021 года рождения.

Как сообщает ГУ МЧС по Самарской области, сообщение о пожаре поступило в 17:29. Его площадь составила 150 кв. м. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 33 человека и девять единиц техники.

Возгорание удалось ликвидировать в 19:34. Обстоятельства случившегося устанавливаются.