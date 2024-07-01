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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE поддержала женское бизнес-сообщество в Краснодаре

САМАРА. 1 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ежегодный форум "О бизнесе по-женски 3.0", направленный на выстраивание прямого диалога между предпринимательницами и представителями власти, прошёл 14 июня в Краснодаре.

Более трёхсот участниц, в том числе представители семейных компаний и бизнес-молодёжь, собрались в неформальной обстановке для обсуждения мер государственной поддержки бизнеса, современных технологий и их применений, а также эффективных стратегий маркетинга. Также в рамках форума прошла презентация товаров и услуг, выпускаемых кубанскими предпринимательницами.

В центре внимания оказалась пленарная сессия, на которой выступили бизнес-омбудсмен Игорь Якимчик, руководитель краевого департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Василий Воробьёв, вице-президент и председатель Комитета по развитию женского предпринимательства "Опора России" Надия Черкасова, а также заместитель министра труда и социального развития края Анна Леонова.

"Наша компания регулярно поддерживает женские бизнес-сообщества в различных регионах РФ. Однозначно можно отметить, что на сегодняшний день создано очень многое для их поддержки: это и женские форумы, и образовательные программы — современным женщинам значительно проще и интереснее вести бизнес", — прокомментировала форум Ирина Лебедева, директор представительства ООО "Каркаде" в г. Краснодар.

Участницы сделали выводы о важности получения поддержки со стороны государства и общества, а также о значимости обучения и развития своих личностных и профессиональных навыков.

Реклама. ООО "Каркаде".

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